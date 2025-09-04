مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

هل يعيد النحاس المغضوب عليه في الأهلي؟.. الغندور يفجر مفاجأة

12:35 م الخميس 04 سبتمبر 2025

عماد النحاس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي خالد الغندور، رغبة عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، في إعادة أحمد عبدالقادر للمشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية للأحمر.

وكان أحمد عبدالقادر، من المغضوب عليهم، داخل الفريق الأحمر، تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق، ورفض دخوله للتدريبات الجماعية، مؤكدا أنه لا يحتاج لخدماته.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كابتن عماد النحاس يرغب في عودة أحمد عبد القادر للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات بصورة طبيعية".

جدير بالذكر، أن أحمد عبدالقادر، عقده ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وأعلن النادي الأهلي، في الساعات الماضية بشكل رسمي، تولي عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت، خلفا للإسباني ريبيرو، ومعه وليد صلاح الدين مديرا للكرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد النحاس خالد الغندور الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح