هل يعيد النحاس المغضوب عليه في الأهلي؟.. الغندور يفجر مفاجأة

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، رغبة عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، في إعادة أحمد عبدالقادر للمشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية للأحمر.

وكان أحمد عبدالقادر، من المغضوب عليهم، داخل الفريق الأحمر، تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق، ورفض دخوله للتدريبات الجماعية، مؤكدا أنه لا يحتاج لخدماته.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كابتن عماد النحاس يرغب في عودة أحمد عبد القادر للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات بصورة طبيعية".

جدير بالذكر، أن أحمد عبدالقادر، عقده ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وأعلن النادي الأهلي، في الساعات الماضية بشكل رسمي، تولي عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت، خلفا للإسباني ريبيرو، ومعه وليد صلاح الدين مديرا للكرة.