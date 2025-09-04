"فقدنا نقاط لا تعوض".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة هامة للاعبين

كتب- محمد خيري:

قال أحمد صالح لاعب الزمالك السابق أن مباراتي الفريق في مسابقة الدوري أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة فقط لم يظهر خلالهما أبناء ميت عقبة بالشكل الأفضل.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد صالح في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن الثلاث نقاط هدف أساسي لفريق الزمالك في كل المباريات دون النظر لاسم المنافس.

وأضاف لاعب النادي السابق أن النقاط التي يخسرها الزمالك لن تعوض، وعلى اللاعبين إدراك الموقف قبل استئناف مباريات الدوري.

وشدد أحمد صالح على أن خوان ألفينا بيزيرا وشيكو بانزا أبرز لاعبي الزمالك حتى الآن، وأحمد فتوح لا بد من تواجده داخل المستطيل حتى ولو تغير مركزه.