مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"فقدنا نقاط لا تعوض".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة هامة للاعبين

11:34 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قال أحمد صالح لاعب الزمالك السابق أن مباراتي الفريق في مسابقة الدوري أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة فقط لم يظهر خلالهما أبناء ميت عقبة بالشكل الأفضل.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد صالح في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن الثلاث نقاط هدف أساسي لفريق الزمالك في كل المباريات دون النظر لاسم المنافس.

وأضاف لاعب النادي السابق أن النقاط التي يخسرها الزمالك لن تعوض، وعلى اللاعبين إدراك الموقف قبل استئناف مباريات الدوري.

وشدد أحمد صالح على أن خوان ألفينا بيزيرا وشيكو بانزا أبرز لاعبي الزمالك حتى الآن، وأحمد فتوح لا بد من تواجده داخل المستطيل حتى ولو تغير مركزه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق الزمالك فقدنا نقاط لا تعوض نجم الزمالك السابق رسالة هامة للاعبين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح