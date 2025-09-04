أشرف صبحي: "تدخلت في أزمة أرض الزمالك.. وذهبت لمنزل الخطيب بسبب مرضه"

كتبت-هند عواد:

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أزمات الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه يتدخل لحماية النادي بعيدا عن الانتماء والأشخاص.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "عندما تحدث أي مشكلة في نادٍ ما، أتدخل فقط من أجل حماية النادي بعيدًا عن الأشخاص أو الانتماءات، اتحاد الكرة ورابطة الأندية مسؤولان عن تنظيم الدوري، لكن عندما تتفاقم الأزمات نتدخل لأن هذا دور الدولة".

وأضاف: "تدخلي في أزمة أرض الزمالك كان من أجل النادي، كما حدث أيضًا في مشكلة نادي سموحة مع وزارة الزراعة، أتحمل الانتقادات في أزمات الأهلي والزمالك لأن الجميع يضع المسؤولية على عاتقنا، أتدخل لتصحيح الأوضاع، وهدفي ألا نخيب آمال الجماهير، عندما اعترض الأهلي على تأجيل مباريات الدوري، ذهبت إلى منزل الكابتن محمود الخطيب نظرًا لظروف مرضه".

وواصل: "في أزمة اعتراض الأهلي على مواعيد الدوري وخروج الأمور عن الإطار المؤسسي، تدخلت لأني وزير سياسي، الرابطة هي صاحبة الحق في تطبيق عقوبات الانسحاب من المباريات على أي نادٍ، قلت لمسؤولي الأهلي والزمالك إنه قد يحدث انسحاب من مباراة، لكن لن نسمح بعدم استكمال الدوري، لا يستطيع أي مسؤول أن يتحمل هبوط الأهلي أو الزمالك للدرجة الرابعة".

واختتم: "لم أخطط لإبعاد الخطيب، والحوار القانوني وراء التعديلات التي أجريت على قانون الرياضة، سنراقب ماليًا الاتحادات والأندية، ولن نسمح بزيادة المصروفات عن الميزانيات المحددة للهيئات".

