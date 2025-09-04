أصيب بمرض غير ملامحه.. رحلة عمرو الجزار من الإسماعيلي إلى منتخب مصر

كتبت-هند عواد:

يستعد عمرو الجزار، مدافع نادي البنك الأهلي، لخوض تجربته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر، بعد انضمامه إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ولم تكن رحلة الجزار مع كرة القدم بتلك السهولة؛ إذ بدأ مشواره بين ناشئي الإسماعيلي حيث قضى أربع سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادي القناة، ثم إلى النصر ومنه إلى العبور.

وكانت المحطة الأبرز في مسيرته انتقاله إلى غزل المحلة، ومن ثم ظهوره في الدوري الممتاز، ولفت أنظار أندية القمة.

مرض عمرو الجزار

في طفولة الجزار وبالتحديد أثناء دراسته في المرحلة الابتدائية، تعرض لمرض نادر، وبعد شفائه عاد مرة أخرى، مما جعل الأمر أكثر سوءا من الناحية النفسية.

وتغيرت ملامح وجه عمرو الجزار، بسبب الأدوية التي كانت تعالج المرض، وبعد 4 أعوام من شفائه عاد مرة أخرى، إلا أنه تعايش معه واستكمل رحلته في كرة القدم، مبتعدا عن الأدوية التي تحتوي على "كورتيزون".