هل يرحل فيريرا من الزمالك؟.. أحمد سليمان يجيب

01:26 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا سيستمر في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم تراجع النتائج مؤخرًا.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، ردًا على سؤال الإعلامي مهيب عبدالهادي بشأن مصير فيريرا: "المدرب مستمر، وشكله قاعد."

ورغم ذلك، أبدى سليمان عدم رضاه عن مستوى الفريق، مؤكدًا أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب في بعض المباريات، موضحًا: "الأداء مش مميز طبعًا، لكن في بعض اللحظات داخل المباريات قد يخطئ المدرب، لكن الأهم أن يكون لدى اللاعبين القدرة على إنهاء اللقاء لصالحهم، وهو ما لم يحدث."

وأشار إلى أن الزمالك أهدر فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة جدول الدوري، مؤكدًا أن الفريق لم ينجح في استغلال لحظة التوقف بالشكل الأمثل، قائلاً: "كان في فرصة للتوقف وتكسب وتبقى أول الدوري، لكن للأسف الفريق لم ينجح في استغلالها."

يانيك فيريرا فيريرا أحمد سليمان الزمالك
