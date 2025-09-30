مرشح وحيد وموعد تقدم الخطيب.. ماذا يحدث في الأهلي قبل غلق طلبات الترشح؟

أغلقت اللجنة المشُكلة أعمالها اليوم لتلقي طلبات مرشحي إنتخابات الأهلي لدورة جديدة 2025-2029 والتي ستجري يوم 31 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أنه بعد أربع أيام وقبل 72 ساعة فقط من غلق الباب لم يتقدم سوى مرشح وحيد لإنتخابات.

وأضاف: "المرشح الوحيد هو الدكتور حسن طنطاوي علي منصب العضوية والذي تقدم في اليوم الأول".

وأوضح المصدر أن قائمة محمود الخطيب سوف تتقدم بأوراق ترشحها يوم الخميس أو الجمعة والأقرب في اليوم الأخير.

وشدد أن هناك بعض الأطراف تترقب الموقف ولديها إتجاه كبير في الترشح علي رأسها هشام العامري نائب رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس الأهلي السابق.