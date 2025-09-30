مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

مرشح وحيد وموعد تقدم الخطيب.. ماذا يحدث في الأهلي قبل غلق طلبات الترشح؟

كتب - مراسل مصراوي

11:52 م 30/09/2025

شعار الأهلي

أغلقت اللجنة المشُكلة أعمالها اليوم لتلقي طلبات مرشحي إنتخابات الأهلي لدورة جديدة 2025-2029 والتي ستجري يوم 31 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أنه بعد أربع أيام وقبل 72 ساعة فقط من غلق الباب لم يتقدم سوى مرشح وحيد لإنتخابات.

وأضاف: "المرشح الوحيد هو الدكتور حسن طنطاوي علي منصب العضوية والذي تقدم في اليوم الأول".

وأوضح المصدر أن قائمة محمود الخطيب سوف تتقدم بأوراق ترشحها يوم الخميس أو الجمعة والأقرب في اليوم الأخير.

وشدد أن هناك بعض الأطراف تترقب الموقف ولديها إتجاه كبير في الترشح علي رأسها هشام العامري نائب رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس الأهلي السابق.

انتخابات الأهلي الأهلي أخبار الأهلي محمود الخطيب حسن طنطاوي

