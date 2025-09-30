"لم يسدد كرة".. ماذا قدم خوان بيزيرا مع الزمالك أمام الأهلي؟

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تدريباته في العاصمة الرواندية مدينة كيجالي، قبل مواجهة الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويستهل بيراميدز مشواره في رحلة الحفاظ على لقبه، عندما يحل ضيفا على بطل رواندا، في الثالثة عصر غدا الأربعاء.

وأقيم مران بيراميدز على ملعب المباراة واستمر لقرابة ساعة ونصف وشهد حضورا مكثفا من وسائل الإعلام الرواندية من أجل متابعة التدريب الأخير والمؤتمر الصحفي.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين في المران وسط حماس كبير من جميع العناصر للمشاركة في المباراة الهامة، إذ اشتمل المران على وحدات بدنية خفيفة وتقسيمة بجانب تدريبات على العرضيات وبعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء.

