كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

4 4
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 1
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

مشاركة الجميع ومتابعة إعلامية.. بيراميدز يختتم مرانه قبل مواجهة الجيش الرواندي

كتب : هند عواد

06:40 م 30/09/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد الشناوي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 8 صورة
    محمد رضا بوبو من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 8 صورة
    مدرب بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    مهند لاشين من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 8 صورة
    جهاد من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 8 صورة
    إيفرتون من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي

كتبت-هند عواد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تدريباته في العاصمة الرواندية مدينة كيجالي، قبل مواجهة الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويستهل بيراميدز مشواره في رحلة الحفاظ على لقبه، عندما يحل ضيفا على بطل رواندا، في الثالثة عصر غدا الأربعاء.

وأقيم مران بيراميدز على ملعب المباراة واستمر لقرابة ساعة ونصف وشهد حضورا مكثفا من وسائل الإعلام الرواندية من أجل متابعة التدريب الأخير والمؤتمر الصحفي.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين في المران وسط حماس كبير من جميع العناصر للمشاركة في المباراة الهامة، إذ اشتمل المران على وحدات بدنية خفيفة وتقسيمة بجانب تدريبات على العرضيات وبعض الجمل لتنفيذها خلال اللقاء.

نادي بيراميدز كيجالي الجيش الرواندي

