"حق أصيل".. بيان رسمي لاتحاد الكرة للرد على الشكوى ضد الحكام

كتب : محمد خيري

03:42 م 30/09/2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، بيانا رسميا، للدفاع عن الحكام بعد الاعتراض عليهم مؤخرا من بعض الأندية.

وقال الاتحاد في بيانه: تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين .

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته في التحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل بهم.

ووجّه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد على استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة الحكام والتحكيم المصريين، فضلاً عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعه فيه أي هيئة أخرى.

الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة الشكوى ضد الحكام

