صدمة للزمالك والشحات يتصدر.. التشكيلة المثالية للجولة التاسعه بالدوري

كشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية، المتخصصة في الإحصائيات وتحليل الأداء، عن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت التشكيلة المثالية غيابًا كاملاً للاعبي الزمالك عقب خسارتهم أمام الأهلي، في حين ضمت لاعبًا واحدًا فقط من نادي بيراميدز هو محمد الشيبي.

وتواجد لاعب الأهلي حسين الشحات في التشكيل بعدها ساهم في فوز فريقه ضد الزمالك بثنائية، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل، كما حصل على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني عن طريق محمود حسن "تريزيجيه".

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة على النحو التالي: محمود الزنفلي (حراسة المرمى)، يحيى زكريا، محمد الشيبي، إبراهيم عبد الحكيم، هادي رياض (خط الدفاع)، ماجاسا، حسين الشحات، مصطفى البدري (خط الوسط)، صلاح محسن، فرانك بولي، أسامة فيصل (خط الهجوم).

