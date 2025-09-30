مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

14 14
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

صدمة للزمالك والشحات يتصدر.. التشكيلة المثالية للجولة التاسعه بالدوري


كتب- محمد عبدالهادي:

02:27 م 30/09/2025

حسين الشحات

كشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية، المتخصصة في الإحصائيات وتحليل الأداء، عن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت التشكيلة المثالية غيابًا كاملاً للاعبي الزمالك عقب خسارتهم أمام الأهلي، في حين ضمت لاعبًا واحدًا فقط من نادي بيراميدز هو محمد الشيبي.

وتواجد لاعب الأهلي حسين الشحات في التشكيل بعدها ساهم في فوز فريقه ضد الزمالك بثنائية، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل، كما حصل على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني عن طريق محمود حسن "تريزيجيه".

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة على النحو التالي: محمود الزنفلي (حراسة المرمى)، يحيى زكريا، محمد الشيبي، إبراهيم عبد الحكيم، هادي رياض (خط الدفاع)، ماجاسا، حسين الشحات، مصطفى البدري (خط الوسط)، صلاح محسن، فرانك بولي، أسامة فيصل (خط الهجوم).

فريق الأسبوع

"استبدلناه حتى لا تتفاقم".. طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر أمام الزمالك

"زوج فنانة شهيرة".. من هو هشام جمال المرشح المحتمل بقائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي والزمالك نتيجة مباراة الأهلي والزمالك تشكيل الأسبوع بالدوري المصري

