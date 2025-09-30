زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة مؤثرة في أول يوم دراسي لنجلها

كشف مصدر عن احتمالية تواجد المنتج الفني هشام جمال بقائمة محمود الخطيب المقبلة بانتخابات الأهلي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وجود مفاضلة في منصب العضوية تحت السن بين أكثر من اسم للتواجد بقائمة الخطيب من بينهم مثل: مي عاطف وهشام جمال وجيانا فاروق.

هشام صاحب الـ32 عامًا بدأ نشاطه في الإنتاج الفني حين كان بعامه الـ 16 إذ كانت أول أعماله الفنية إنتاج أغنية "فيسبوكي" للفنان أحمد مكي، فيما لحنّ أغاني وتترات مسلسلات "في اللالالاند"، "نيللي وشريهان"، "لهفة"، "بدل الحدوتة تلاتة"، "في بيتنا روبوت" وتتر برنامج "ههزر فزر مع لولي".

وتعامل بعد ذلك مع أكثر من فنان فأنتج أول ألبوم غنائي للفنانة دنيا سمير غانم عام 2013، والذي ضم 9 أغاني، كما أنتج أغنيتين للمطربة أنغام وهي "أنا ساندة عليك" و"أجمل مكان" بخلاف الفريق الموسيقي الذي كان يترأسه "بوي باند".

وأنتج هشام جمال بعد ذلك أعمالاً فنية مثل: فيلم "تسليم أهالي"، وبرنامج "ميس أند ستاندر"، و مسلسل "نيللي وشريهان" و"لهفة" و"في بيتنا ريبوت"، كما شارك بالغناء والتمثيل في مسلسل "نيللي وشريهان"، ولهفة وبدل الحدوتة تلاتة وفي بيتنا روبوت.

وتزوّج هشام مؤخرًا من الفنانة الشابة ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر في شهر أبريل الماضي بحفل زفاف أقيم على سفح الهرم بحضور العديد من الشخصيات العامة في مختلف المجالات.

وتعاقد النادي الأهلي في سبتمبر 2024 مع شركة روزناما التي يمتلكها هشام جمال؛ لإدارة قناة النادي الفضائية.

