كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف طبيب الأهلي، أحمد جاب الله، طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب فريقه طاهر محمد طاهر خلال مباراة الزمالك.

إصابة طاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر قد تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك ليتم استبداله بالدقيقة 69 بزميله حسين الشحات الذي تعادلّ للأهلي بالدقيقة 71 ثم تسبب في ركلة الجزاء التي سددها تريزيجيه بنجاح بالدقيقة 77.

وأوضح طبيب الأهلي، عبر بيان رسمي أورده ناديه عقب المباراة، أن طاهر محمد طاهر قد شعر بتقلصات في العضلتين الأماميتين أثناء مباراة الزمالك كانت وراء استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأتم جاب الله تصريحاته بالتنويه إلى أن طاهر سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، ووضع البرنامج العلاجي المناسب له.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك

الأهلي رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المصري الوصيف وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

