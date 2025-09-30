مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

14 14
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"استبدلناه حتى لا تتفاقم".. طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر أمام الزمالك

كتب : مصطفى الجريتلي

01:32 م 30/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف طبيب الأهلي، أحمد جاب الله، طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب فريقه طاهر محمد طاهر خلال مباراة الزمالك.

إصابة طاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر قد تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك ليتم استبداله بالدقيقة 69 بزميله حسين الشحات الذي تعادلّ للأهلي بالدقيقة 71 ثم تسبب في ركلة الجزاء التي سددها تريزيجيه بنجاح بالدقيقة 77.

وأوضح طبيب الأهلي، عبر بيان رسمي أورده ناديه عقب المباراة، أن طاهر محمد طاهر قد شعر بتقلصات في العضلتين الأماميتين أثناء مباراة الزمالك كانت وراء استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأتم جاب الله تصريحاته بالتنويه إلى أن طاهر سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، ووضع البرنامج العلاجي المناسب له.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك

الأهلي رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المصري الوصيف وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

اقرأ أيضًا":
ملامح قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي: "ظهور ياسين منصور ووجه جديد ورحيل رباعي"

زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة مؤثرة في أول يوم دراسي لنجلها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طاهر محمد طاهر إصابة طاهر محمد طاهر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم