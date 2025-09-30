كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، دخول البلجيكي يانيك فيريرا، في مشادة قوية مع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، في الساعات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين لهدف.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "مع شوبير": "جماهير الزمالك كانت تأمل في خوان بيزيرا بشكل كبير جدًا، لكن أداؤه فرديًا وليس جماعيًا وكوكا كان سببًا في عدم ظهوره جيدًا في اللقاء، كوكا أخفى خطورة اللاعب تمامًا وظهر بشكل دفاعي جيد للغاية".

وأكمل: "أطراف الأهلي كانت أقوى سواء من ناحية محمد هاني وكوكا، وأفشة وزيزو تدربا مع الفريق بشكل جيد وكانا قريبين من الدخول في المباراة ولكن الجهاز الفني استمع إلى نصيحة طبيب الفريق بعدم دخولهم، حرصًا على تعافيهم بشكل تام، رغم محاولات اللاعبين للدخول في القائمة".

وأوضح: "دارت أزمة بين فيريرا والأنجولي شيكو بانزا قبل المباراة، المدرب البلجيكي غير معجب بأداء اللاعب في التدريبات ودارت شبه مشادة بين الطرفين، وهو الأمر الذي أسفر عن غياب اللاعب واستبعاده من مباراة القمة".

وأضاف: "ربما ترتبط أيضًا أزمات اللاعب برغبته في الحصول على مستحقاته، ولكن في رأيي أهم شيء بالنسبة لأي لاعب هو الانضباط وبالتالي لابد من التزام اللاعب مع الزمالك".