مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

12 11
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"المدرب اتهور".. شوبير يكشف ماذا حدث بين فيريرا ونجم الزمالك في اللحظات الأخيرة

كتب : محمد خيري

12:31 م 30/09/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 17 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 17 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 17 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 17 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا (2)_1
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا (1)
  • عرض 17 صورة
    مدرب أنجولا يستدعي شيكو بانزا
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا (2)
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا (4)
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا (4)
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا (1)
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا (2)
  • عرض 17 صورة
    شيكو بانزا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، دخول البلجيكي يانيك فيريرا، في مشادة قوية مع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، في الساعات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين لهدف.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "مع شوبير": "جماهير الزمالك كانت تأمل في خوان بيزيرا بشكل كبير جدًا، لكن أداؤه فرديًا وليس جماعيًا وكوكا كان سببًا في عدم ظهوره جيدًا في اللقاء، كوكا أخفى خطورة اللاعب تمامًا وظهر بشكل دفاعي جيد للغاية".

وأكمل: "أطراف الأهلي كانت أقوى سواء من ناحية محمد هاني وكوكا، وأفشة وزيزو تدربا مع الفريق بشكل جيد وكانا قريبين من الدخول في المباراة ولكن الجهاز الفني استمع إلى نصيحة طبيب الفريق بعدم دخولهم، حرصًا على تعافيهم بشكل تام، رغم محاولات اللاعبين للدخول في القائمة".

وأوضح: "دارت أزمة بين فيريرا والأنجولي شيكو بانزا قبل المباراة، المدرب البلجيكي غير معجب بأداء اللاعب في التدريبات ودارت شبه مشادة بين الطرفين، وهو الأمر الذي أسفر عن غياب اللاعب واستبعاده من مباراة القمة".

وأضاف: "ربما ترتبط أيضًا أزمات اللاعب برغبته في الحصول على مستحقاته، ولكن في رأيي أهم شيء بالنسبة لأي لاعب هو الانضباط وبالتالي لابد من التزام اللاعب مع الزمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيريرا شيكو بانزا الزمالك شوبير أحمد شوبير نادي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم