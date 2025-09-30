مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

12 8
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"ارحلوا وخدوا فيريرا معاكم".. رضا عبدالعال يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك

كتب : محمد خيري

11:55 ص 30/09/2025

رضا عبد العال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد خيري:

فتح رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، النار على مجلس إدارة النادي الأبيض، وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بعد الخسارة أمام الأهلي، أمس في بطولة الدوري المصري.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية TeN: "أطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم استقالة جماعية بأسرع وقت ممكن بعد الخسارة أمام الأهلي".

وأضاف: "مجلس الإدارة غير قادر على تحمل المسؤولية ويتحمل قلة الموارد المالية داخل النادي وعدم صرف مستحقات اللاعبين".

وأكمل: "لابد من رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي ، فهو لا يصلح لتدريب الفريق ، ولم يستطع قراءة المباراة بشكل جيد وأعاد الثقة للاعبي الأحمر وأعادهم إلى المنافسة على الدوري من جديد".

وتوقف رصيد نادي الزمالك بعد المباراة، عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رضا عبد العال الزمالك الأهلي نادي الزمالك مباراة القمة مجلس إدارة الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم