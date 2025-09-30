كتب- محمد خيري:

فتح رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، النار على مجلس إدارة النادي الأبيض، وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بعد الخسارة أمام الأهلي، أمس في بطولة الدوري المصري.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية TeN: "أطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم استقالة جماعية بأسرع وقت ممكن بعد الخسارة أمام الأهلي".

وأضاف: "مجلس الإدارة غير قادر على تحمل المسؤولية ويتحمل قلة الموارد المالية داخل النادي وعدم صرف مستحقات اللاعبين".

وأكمل: "لابد من رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي ، فهو لا يصلح لتدريب الفريق ، ولم يستطع قراءة المباراة بشكل جيد وأعاد الثقة للاعبي الأحمر وأعادهم إلى المنافسة على الدوري من جديد".

وتوقف رصيد نادي الزمالك بعد المباراة، عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.