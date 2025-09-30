يورجن كلوب يقترب من تدريب أحد الفرق السعودية.. ما التفاصيل؟

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها انفصال حسام عاشور نجم الأهلي السابق وخسارة الزمالك في القمة.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

زوجة حسام عاشور تعلن انفصالهما بهذا المنشور (صور)

أعلنت سارة أحمد زوجة نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور منذ دقائق قليلة، انفصالها عن زوجها بشكل رسمي من خلال منشور عبر حسابها على "إنستجرام"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ظهر وهو يقبله.. ماذا يتواجد في "شنكار" حسين الشحات؟

خطف حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، الأنظار بلقطة مؤثرة التقطتها عدسات الكاميرات قبل دخوله بديلًا في الشوط الثاني من مباراة القمة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"حديث واحتفال".. لقطة مثيرة للجدل بين الشناوي وتريزيجيه قبل تنفيذ ركلة الجزاء

ساهم نجم النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه، في فوز فريقه على حساب الغريم التقليدي الزمالك أمس، في بطولة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف واحد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"أكتر من تصريحات ترامب".. متابعة جماهيرية في فلسطين لمباراة الأهلي والزمالك بالدوري

تحظى مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، بشعبية وجماهيرية كبيرة وهو ما ظهر بشكل كبير، خلال مباراة الأمس، من خلال متابعة الشعب الفلسطيني للقاء القطبين بالدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"مش هشجعه تاني".. تعليق مثير للجدل من عمر أديب بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

عبر الإعلامي عمرو أديب عن حزنه بخسارة فريق الزمالك من غريمه النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعه للدوري المصري، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

تصريحات قوية من شيكابالا بعد خسارة الزمالك من الأهلي:" فيريرا لازم يمشي"

شن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، هجومًا لاذعًا على المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، عقب الخسارة أمام الأهلي في لقاء القمة، مؤكدًا أن استمرار المدرب لم يعد مقبولًا في ظل تراجع الأداء والنتائج، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

لقطات لم تنقلها كاميرات القمة.. محاصرة محترف الزمالك و "حفلة" جماهير الأهلي (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي والزمالك التي أٌقيمت مساء يوم أمس الإثنين العديد من اللقطات التي لم تنقلها كاميرا التليفزيون، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

جماهير الأهلي تلاحق اللاعبين بعد الفوز على الزمالك (فيديو)

رصدت كاميرا مصراوي ملاحقة جماهير الأهلي للاعبين خلال مغادرتهم لاستاد القاهرة بعد الفوز على الزمالك لالتقاط الصور التذكارية معهم، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

كاميرا مصراوي ترصد احتفالات الأهلي وحزن الزمالك بعد القمة

رصدت كاميرا مصراوي عقب مباراة القمة احتفالات الأهلي بالفوز والحزن في الجانب الآخرى لدى الزمالك وجماهيره، لمشاهدة اللقطات.. اضغط هنا