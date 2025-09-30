مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

7 0
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

0 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"قالي هتنزل تكسبنا".. حسين الشحات يفجر مفاجأة عقب فوز الأهلي على الزمالك

كتب : مصراوي

02:11 ص 30/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 5 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 5 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 5 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

فاجأ حسين الشحات جماهير الأهلي بظهور مفاجئ خلال لقاء تلفزيوني على قناة "أون تايم سبورت" كان يجري مع كابتن عادل مصطفى، المدرب العام للنادي الأهلي، عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وخلال مداخلته، قال حسين الشحات: "كابتن عادل مصطفى قالي قبل ما أنزل المباراة إنت اللي هتنزل تكسبنا الماتش."

من جانبه، أوضح عادل مصطفى: "حسين الشحات لاعب كبير، وبعد ما وضعنا التشكيل الأساسي للفريق، ذهبت إليه وقلت له خليك مستعد، ممكن نجم المباراة ميكونش من اللاعبين الأساسيين."

وأضاف: "أحيانًا البديل هو من يصنع الفارق، وبالفعل حسين نزل، وسجل هدفًا، وتسبب في ركلة جزاء، الحمد لله على التوفيق."

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسين لاعب كبير، وفي المباراة السابقة قدم أداءً رائعًا، يمكن ما بيلعبش باستمرار، لكن أنا براهن عليه، لأنه دايمًا بيصنع الفارق."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات لأهلي باراة الأهلي والزمالك لنادي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة