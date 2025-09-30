تعليق مثير من مالك إيفونا لاعب الأهلي السابق بعد فوز الأهلي على الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

فاجأ حسين الشحات جماهير الأهلي بظهور مفاجئ خلال لقاء تلفزيوني على قناة "أون تايم سبورت" كان يجري مع كابتن عادل مصطفى، المدرب العام للنادي الأهلي، عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وخلال مداخلته، قال حسين الشحات: "كابتن عادل مصطفى قالي قبل ما أنزل المباراة إنت اللي هتنزل تكسبنا الماتش."

من جانبه، أوضح عادل مصطفى: "حسين الشحات لاعب كبير، وبعد ما وضعنا التشكيل الأساسي للفريق، ذهبت إليه وقلت له خليك مستعد، ممكن نجم المباراة ميكونش من اللاعبين الأساسيين."

وأضاف: "أحيانًا البديل هو من يصنع الفارق، وبالفعل حسين نزل، وسجل هدفًا، وتسبب في ركلة جزاء، الحمد لله على التوفيق."

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسين لاعب كبير، وفي المباراة السابقة قدم أداءً رائعًا، يمكن ما بيلعبش باستمرار، لكن أنا براهن عليه، لأنه دايمًا بيصنع الفارق."