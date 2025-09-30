جماهير الأهلي تلاحق اللاعبين بعد الفوز على الزمالك (فيديو)

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك بالدوري المصري

كتب ـ نهى خورشيد:

رصدت كاميرا مصراوي ملاحقة جماهير الأهلي للاعبين خلال مغادرتهم لاستاد القاهرة بعد الفوز على الزمالك لالتقاط الصور التذكارية معهم.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك

الزمالك توقف رصيده عقب الخسارة عند النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع الأهلي رصيده عقب الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

