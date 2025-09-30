مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

جماهير الأهلي تلاحق اللاعبين بعد الفوز على الزمالك (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

12:35 ص 30/09/2025
    جماهير الأهلي تلاحق اللاعبين بعد الفوز على الزمالك (فيديو)
    جماهير الأهلي تغادر استاد القاهرة
    جماهير الأهلي تلاحق اللاعبين بعد الفوز على الزمالك (فيديو)
كتب ـ نهى خورشيد:

رصدت كاميرا مصراوي ملاحقة جماهير الأهلي للاعبين خلال مغادرتهم لاستاد القاهرة بعد الفوز على الزمالك لالتقاط الصور التذكارية معهم.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك

الزمالك توقف رصيده عقب الخسارة عند النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع الأهلي رصيده عقب الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

الأهلي والزمالك خسارة الزمالك من الأهلي نتيجة مباراة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك

