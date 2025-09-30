كتب- محمد عبدالهادي:

عبر الإعلامي عمرو أديب عن حزنه بخسارة فريق الزمالك من غريمه النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعه للدوري المصري.

وقال عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر :" أنا بقالي 55 سنة بتفرج على الزمالك وهو بيخسر.. عمر ضاع على الفاضي".

وواصل:" لا فن ولا هندسة، كله هزايم خلاص، مش هشجع الزمالك تاني غير لما يجيب بطولات".

وأردف: "أجيبلك حظ منين تاني يا أهلي؟ جمهور الزمالك وقف مش مصدق.. امتى هنكسب الأهلي؟ كده كل سنة وأنت طيب الدوري خلص حتى لو مخدهوش الأهلي مش هياخدوا الزمالك".

واختتم:" الأهلي هيقعد يجري لغاية آخر الدوري، كل سنة نفس المصيبة والتنقيط ونفس الحكاية، جبنا لاعيبة وصرفنا فلوس وجمهور حضر نفسي أفهم ايه الحكاية".

وخسر الزمالك بهدفين لهدف من الأهلي، بعدما سجل الأبيض هدفه الأول عن طريق حسام عبدالمجيد، قبل ان يعدل الأحمر النتيجة عن طريق حسين الشحات ويتقدم عن طريق تريزيجيه.