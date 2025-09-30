محمد هاني عقب الفوز على الزمالك بالقمة: "وضع طبيعي بالنسبة لنا"

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال هاني في تصريحات عقب اللقاء: "نهدي هذا الفوز إلى جماهير الأهلي، وما تحقق هو الوضع الطبيعي بالنسبة لنا، على الجميع أن يرفع رأسه، وشكرًا للجهاز الفني ولكل اللاعبين على الروح والجهد المبذول".

وأكد ظهير الأهلي أن الفريق تجاوز الصعوبات التي واجهها في بداية الموسم بفضل التزام وتضحيات اللاعبين، موضحًا: "نلعب بعقلية الانتصار ونقدم 100% من مجهودنا في كل مباراة من أجل قميص الأهلي".

ووجه هاني رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي، طالبهم خلالها بمواصلة دعم اللاعبين، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن غرفة ملابس الأهلي تضم عناصر صاحبة خبرات كبيرة، نافيًا ما يُروج من شائعات حول وجود أزمات داخل الفريق، واصفًا إياها بمحاولات لتشويه الصورة لا أساس لها من الصحة.