كتب- محمد عبدالهادي:

تصدرت أزمة الثلاثي عصام الحضري، أحمد شوبير، وأحمد حسن، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الماضية، وذلك بعدما دخلوا في وصلة من الهجوم والانتقادات عبر السوشيال ميديا.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لأزمة الثلاثي من البداية كالتالي:

شرارة الأزمة اشتعلت بسبب مقطع فيديو قصير نشره عصام الحضري عبر حسابه الرسمي، حيث ظهر الحضري في الفيديو برفقة أحمد حسن لاعب منتخب السابق، وأرفق الحضري تعليقًا "العميد الأصلي".

تعليق أحمد شوبير على فيديو الحضري وأحمد حسن

الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، أبدى عدم رضاه عن هذا الفيديو، بعدما خرج عبر قناة الأهلي يهاجم الحضري وأحمد حسن.

شوبير علق على الفيديو وأكد أن هذا الوصف "العميد الأصلي"، لا ينبغي أن يصدر من الثنائي، خاصة أن منتخب مصر في مرحلة مهمة وعلى حافة التأهل لكأس العالم هذا الأسبوع.

وقال: "مافيش داعي حد يطلع يقول كلمة على حسام حسن وإبراهيم حسن ويغلس عليهم، المفروض المسؤولين هما أكتر ناس تساند".

وأضاف شوبير: " أنا هفترض انك قايل الكلمة بهزار ولكن ده مش وقته وأنا مش هكرر الكلمة اللي اتقالت لكن إيه الاستفادة يعني منها؟.

رد أحمد حسن على تصريحات أحمد شوبير

من جانبه رفض أحمد حسن الصمت على هجوم شوبير عبر قناة الأهلي، ونشر عبر حسابه بمنصة التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء..

لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان .. لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء

لمعلوماتك أنا أعمل مديراً لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا و عصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده ولم نراك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعاً كلنا فاهمين دفعاك بقوة واستماتة واعتراضك ليه !!

تعليق عصام الحضري على تصريحات أحمد شوبير

الحضري لم يتخذ دور المتفرج في وصلة التراشق بين شوبير وأحمد حسن، حيث كتب عبر حسابه أيضًا بمنصة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "مذيع الإسقاط والتنمر و (الكيمى كيمى كا والكيمى كيمى كو) بيقول نصائح، طيب أنصح نفسك الأول، يا رأس الأفعى والفتنة والتعصب".