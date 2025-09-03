كتب- محمد خيري:

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم الاتحاد للمنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول في مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية.

أضاف أبو ريدة في بيان، أن هذا الدعم أمر ثابت وواجب تجاه جميع أبنائنا في كل المنتخبات الوطنية ويشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنية والجماهير العاشقة لكرة القدم.

كما أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التزام كافة المنتخبات بسياسة الاتحاد المصري في هذا الخصوص والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي نعمل بلا كلل من أجل الوصول إليها.

وقال المهندس هاني أبو ريدة أن المنتخب الوطني الأول على أعتاب مرحلة مهمة خلال لقائي أثيوبيا وبور كينا فاسو خلال الأيام المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم تستوجب وقوف الجميع خلفه على قلب رجل واحد داعمين ومشجعين، والأمر نفسه يمتد إلى المنتخبات الوطنية الأخرى التي تنتظرها خلال الأيام والأسابيع المقبلة المشاركة في عدد من البطولات المهمة هي كأسي العالم للشباب والناشئين وكأس العرب، وكلنا أمل في أن تنجح جميعها في تحقيق آمالنا وطموحاتنا.

ووجه رئيس الاتحاد المصري بضرورة التزام الجميع بسياسة الاتحاد في هذا الشأن وضرورة اضفاء الهدوء على تصرفات كافة المنتسبين إليه، وعدم السماح باستخدام السوشيال ميديا أداةً تتسبب في صرف التركيز الواجب توفيره لعمل المنتخبات في مناخ إيجابي .