"لا تجادل جاهل".. أحمد شوبير يثير الجدل برسالة غامضة

كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دايما افتكر لا تجادل جاهل"، دون توضيح السبب.

وكان أحمد حسن مدير منتخب المحليين، انتقد تصريحات أحمد شوبير، التي لمح خلالها، بوجود أزمة بين الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، ومنتخب المحليين بقيادة حلمي طولان.

وكتب أحمد حسن على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء، لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري، ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان، لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

وأضاف: "لمعلوماتك أنا أعمل مديراً لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي، كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده، ولم نراك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعاً كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه".

واختتم: "كابتن اهدى شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وانت سيد العارفين".