زوجة حسام عبدالمجيد تنشر 15 صورة لكواليس حفل زفافهما

نشرت ملك زوجة مدافع الزمالك الدولي حسام عبد المجيد عبر حسابها بمنصة انستجرام اليوم الأربعاء 15 صورة كواليس حفل زفافهما.

وكان حسام عبد المجيد قد عقد قرانه في 31 يوليو الماضي بحفل حضره عدد من لاعبي الزمالك وزملائه بالمجال.

ويذكر أن حسام عبد المجيد، البالغ من العمر 24 عاما، يعد من أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2019.



