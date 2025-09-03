مباريات الأمس
إعلان

زوجة حسام عبدالمجيد تنشر 15 صورة لكواليس حفل زفافهما

03:49 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
نشرت ملك زوجة مدافع الزمالك الدولي حسام عبد المجيد عبر حسابها بمنصة انستجرام اليوم الأربعاء 15 صورة كواليس حفل زفافهما.

وكان حسام عبد المجيد قد عقد قرانه في 31 يوليو الماضي بحفل حضره عدد من لاعبي الزمالك وزملائه بالمجال.

ويذكر أن حسام عبد المجيد، البالغ من العمر 24 عاما، يعد من أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2019.


