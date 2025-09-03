أصيب بشلل نصفي.. كيف تحطم حلم لاعب كرة قدم في غزة برصاص الاحتلال؟

كتبت-هند عواد:

كان محمد نعيم عوض، صاحب الـ18 عامًا، يبحث عن كيس طحين ليطعم نفسه وأسرته، مثل باقي أبناء مدينته غزة، لكنه لم يكن يعلم أن هذا الكيس سيجعله طريح السرير، عاجزًا عن الحركة، مشلول اليد والقدم.

لم يكن محمد مجرد فتى يطارد كيس الطحين، إذ اعتاد الركض خلف الكرة، وكان يحلم بأن يصبح لاعبًا مشهورًا في كرة القدم، بعدما انضم إلى فريق اتحاد بيت حانون الرياضي، أحد أندية الدرجة الممتازة في غزة، قبل الحرب مباشرة.

ومع اندلاع الحرب، تدمّر حلم محمد عوض مثل باقي لاعبي قطاع غزة، كما دُمّر مستقبله. وقال في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: "على مدار أيام طويلة لم نذق أنا وإخوتي لقمة تسد رمقنا، فقررت التوجّه إلى زيكيم للحصول على المساعدات. لحظة وصولي اخترقت رصاصة رأسي، فدخلت في غيبوبة طويلة. وعندما استيقظت وجدت نفسي بلا حركة، وأبلغني الأطباء أنهم اضطروا لاستئصال جزء من جمجمتي. اليوم أعيش شللاً نصفياً ومعاناة عصبية معقدة".

وأضاف: "وضعي الصحي حرج للغاية. أحتاج إلى علاج طبيعي وتأهيل مستمر لا يتوفّر في غزة المحاصرة، وكل يوم يمرّ من دون علاج يهدد حياتي أكثر".

وكان محمد يحلم بارتداء قميص منتخب بلاده، لكنه وجد نفسه يركض خلف المساعدات، لينتهي طموحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم ما تعرض له، ما زال محمد عوض يتشبّث بخيط أمل رفيع، ويقول: "أحلم بالعودة إلى ممارسة كرة القدم، وأعرف أن إصابتي قد تنهي مسيرتي، لكن ما أحتاجه فقط هو العلاج اللازم. ربما يكون هذا العلاج بوابتي الوحيدة للعودة من جديد".

اقرأ أيضًا:

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية