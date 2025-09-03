مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

الجابون

جميع المباريات

إعلان

تصفيات المونديال.. منتخب مصر يحدد موعد المران استعدادا لمواجهة إثيوبيا

12:20 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

ويلتقي المنتخب الوطني أمام نظيره إثيوبيا، في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوكينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مران منتخب مصر تصفيات مأس العالم 2026 مباراة مصر وإثيوبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة