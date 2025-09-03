تصفيات المونديال.. منتخب مصر يحدد موعد المران استعدادا لمواجهة إثيوبيا

كتب- محمد خيري:

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

ويلتقي المنتخب الوطني أمام نظيره إثيوبيا، في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوكينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).