آخرهم لاعب الزمالك السابق.. أبرز حالات الطلاق للاعبي الكرة في 2025

شهد عام 2025، العديد من حالات الطلاق بين مدربي ولاعبي كرة القدم، آخرهم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.

وكتبت "ميرفا"، زوجة حمدي النقاز، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله الذي يُظهر لنا الحقائق ولو بعد حين. اليوم، أعلن انفصالي رسميًا. بعض النهايات لا تستحق حتى دمعة، والحمد لله إنها جاءت في وقتها. الطلاق ليس نهاية، هو بداية جديدة لشخص لا يستحق أن يكون في حياتي. شكرًا على الخيانة، كانت أفضل هدية لأرى الحقيقة."

وفي أبريل الماضي، تقدمت كيتا هيل، زوجة نجم كرة القدم الأميركية تيريك هيل، بطلب لإنهاء زواجهما بعد يوم واحد من استجابة ضباط الشرطة لنزاع محلي في منزلهما في ميامي.

وكانت هذه الدعوى الثانية للطلاق، منذ أن زواجهما في عام 2023، إذ بعد أشهر قليلة من زواجهما، تقدم تيريك بطلب الطلاق، على الرغم من أنه ادعى لاحقًا أنه كان خطأ وأنه وكيتا كانا سعداء.

وجاء تقديم كيتا ملف إنهاء زواجها بعد يوم من زيارة ضباط لمنزلهما في ميامي بسبب نزاع عائلي، إذ أخبرت والدة كيتا، أليسيا فاكارو، الشرطة أنها اتصلت بخدمات الطوارئ بعد أن رأت تايريك يُلقي جهاز كمبيوتر على الأرض ويمسك بابنته، وعندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، أخبرتهم كيتا أنها وتيريك كانا على خلاف دائم في الآونة الأخيرة.

ويعد انفصال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وزوجته كريستينا سيرا، رغم أنه لم يتم بشكل رسمي حتى الآن، وبدأ في ديسمبر العام الماضي 2024.

وكان الإسباني قد تعهد بمغادرة مانشستر سيتي بعد انتهاء عقده في عام 2027، قائلاً إنه بحاجة إلى "التركيز على نفسه".

وفضلت كريستينا، التي تدير عملها الخاص في مجال الأزيا، في الاستقرار في مانشستر وعادت إلى إسبانيا منذ خمس سنوات.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إنهما اتفقا على الانفصال في ديسمبر 2024، بعد أسابيع فقط من توقيعه عقدا جديدا .

وقالت كريستينا لأصدقائها أن هذه كانت القشة الأخيرة، إلا أن بيب رفض الاستسلام وعندما انتشر خبر الانفصال شوهد وهو يخرج من فندق الفريق وهو لا يزال يرتدي خاتم زواجه.

وفي شهر مارس 2025، سافر إلى برشلونة لمدة ثلاثة أيام لزيارة منزل الزوجين الذي تبلغ قيمته 8.5 مليون جنيه إسترلين، لكن الأمر بينهما انتهى ومن المتوقع أن الأمر بشكل رسمي خلال أيام.

اقرأ أيضًا:

7 معلومات عن يارا نعوم بعد رسالة عماد متعب الرومانسية لها

"برسالة رومانسية و5 صور".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد زوجته يارا نعوم

إيقاف لاعب الزمالك 3 مباريات.. قرارات نارية من رابطة الأندية