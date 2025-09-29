5 صور لظهور محمد عواد في مدرجات ستاد القاهرة

سيارة من أحد الرعاة تثير الجدل في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

تصوير - نهى خورشيد:

أنهى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة الجدل التي صاحب ظهوره قبل دقائق قليلة من بداية مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري.

وكان عواد أثار حالة من الجدل قبل دقائق من بداية المباراة، بعدما ظهر أمام بوابات ستاد القاهرة رفقة شقيقه، وسط رفض من الأمن دخول اللاعب.

ومع انطلاق صافرة بداية المباراة، ظهر محمد عواد وهو يتواجد في مدرجات ستاد القاهرة، مما يعني انتهاء الأزمة وتواجده بشكل طبيعي لدعم زملائه بالفريق.

ويذكر أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، كان قد استبعد عواد، من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي الأهلي حاليا نظيره الزمالك، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة