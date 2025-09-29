"نعانق العلا".. رسائل قوية من جماهير الزمالك خلال مباراة الأهلي

سيارة من أحد الرعاة تثير الجدل في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

كتب - يوسف محمد:

تصوير - محمد خيري:

وجهت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة الفريق أمام الأهلي بالدوري.

ورفعت جماهير الزمالك المتواجدة، في مدرجات ستاد القاهرة، لافتة كتب عليها: "فرسان الزمالك نحن نسير بثبات، نشرق كالنجوم، نعانق العلا نرفع رايتنا عاليا ويلامس عزنا أطراف السماء".

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة