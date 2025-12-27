مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

تغييرات بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات

كتب-مراسل مصراوي:

11:38 ص 27/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا 4
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا 2
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا 1
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المصرية للاتصالات، مساء اليوم السبت، في بطولة كأس مصر.

ويستضيف ستاد السلام، مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ويجري الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تغييرات بالجملة على تشكيلته، لمواجهة المصرية للاتصالات.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال - أشرف داري - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار - محمد عبدالله

اقرأ أيضًا:زكي عبد الفتاح يتوقع المرشحين الأقوى للأدوار النهائية بكأس أمم أفريقيا (خاص)

محمد هاني يعتذر بعد طرده أمام جنوب أفريقيا

"قصص متفوتكش".. أزمة بين شوبير وأديب.. وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي الأمم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي والمصرية للاتصالات تشكيل الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات كأس مصر موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان