تغييرات بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المصرية للاتصالات، مساء اليوم السبت، في بطولة كأس مصر.

ويستضيف ستاد السلام، مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ويجري الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تغييرات بالجملة على تشكيلته، لمواجهة المصرية للاتصالات.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال - أشرف داري - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار - محمد عبدالله

اقرأ أيضًا:زكي عبد الفتاح يتوقع المرشحين الأقوى للأدوار النهائية بكأس أمم أفريقيا (خاص)



محمد هاني يعتذر بعد طرده أمام جنوب أفريقيا



"قصص متفوتكش".. أزمة بين شوبير وأديب.. وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي الأمم



