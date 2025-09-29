5 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بالدوري

فاجأت قناة الأهلي متابعيها بتقرير مميز قبل مباراة الزمالك في لفتة طيبة لتخفيف حد التوتر بين جمهور الناديين.

وأظهرت قناة الأهلي في تقريرها لقطات تجمع مشجعي ورموز الناديين سويًا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الزمالك يدخل المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتن عن المصري الوصيف ووادي دجلة صاحب المركز الثالث اللذان خاضا مباراة الجولة التاسعة.

اقرأ أيضًا:

قبل مباراة الأهلي والزمالك .. ماذا يحدث في ستاد القاهرة ؟ (فيديو وصور)

كيف تنتهي قمة الأهلي والزمالك عندما تقام يوم الإثنين؟