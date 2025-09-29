مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

"اللي بيجمعنا أكبر".. 20 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

كتب : مصطفى الجريتلي

05:31 م 29/09/2025
  عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

فاجأت قناة الأهلي متابعيها بتقرير مميز قبل مباراة الزمالك في لفتة طيبة لتخفيف حد التوتر بين جمهور الناديين.

وأظهرت قناة الأهلي في تقريرها لقطات تجمع مشجعي ورموز الناديين سويًا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الزمالك يدخل المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتن عن المصري الوصيف ووادي دجلة صاحب المركز الثالث اللذان خاضا مباراة الجولة التاسعة.

اقرأ أيضًا:

قبل مباراة الأهلي والزمالك .. ماذا يحدث في ستاد القاهرة ؟ (فيديو وصور)

كيف تنتهي قمة الأهلي والزمالك عندما تقام يوم الإثنين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراه الاهلي والزمالك اليوم مباراة الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأهلي ضد الزمالك

