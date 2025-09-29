قبل مباراة الأهلي والزمالك .. ماذا يحدث في ستاد القاهرة ؟ (فيديو وصور)

5 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بالدوري

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي والزمالك التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الزمالك يدخل المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتن عن المصري الوصيف ووادي دجلة صاحب المركز الثالث اللذان خاضا مباراة الجولة التاسعة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.

لحظة بلحظة لأهم الأحداث بإستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والزمالك:

تم فتح الأبواب لدخول الجماهير عند الساعة الثانية ظهرًا على أن تُغلق مع انطلاق المباراة عند الثامنة مساءً.

وتم تخصيص بوابة صلاح سالم لدخول جماهير النادي الأهلي لمدرجات الثالثة شمال.

وتم تخصيص بوابة النصر لدخول جماهير الزمالك الدرجة الثالثة يمين.

بدأت جماهير الفريقين التوافد على ستاد القاهرة قبل موعد المباراة بست ساعات.

وأفاد مراسل قناة أون سبورت بأنه تم بيع جميع التذاكر المخصصة للجماهير في المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر (أليو ديانج)، محمد شريف، حسين الشحات.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي :

حراسة المرمى: محمد صبحي .

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر .

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - آدم كايد.

