بفارق 22 نقطة.. الزمالك يخسر من برشلونة ويودع مونديال اليد

ودّع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد هزيمة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني اليوم الأحد،

بنتيجة 47-25، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة.

دخل الزمالك اللقاء باحثًا عن نتيجة إيجابية تُبقي على آماله في التأهل كأفضل مركز ثانٍ، لكنه اصطدم بقوة حامل اللقب، الذي فرض سيطرته منذ البداية، منهياً الشوط الأول بنتيجة 24-12، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني ويحسم المواجهة بفارق 22 هدفًا.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين فقط من فوز وحيد أمام توباتي البرازيلي في الجولة الأولى بنتيجة 26-24، ليحتل المركز الثالث في مجموعته، ويُفقد فرصته في المنافسة على بطاقة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني.

وفقد الزمالك فرصة التأهل بفارق الأهداف، حيث أنهى دور المجموعات بفارق (-20) هدفًا، بينما يتفوق عليه الشارقة الإماراتي بفارق أهداف (-5)، في حين يملك الأهلي فرصة انتزاع البطاقة حتى في حالة الخسارة أمام فيزبريم المجري، بشرط ألا تتجاوز الهزيمة بفارق 32 هدفًا.