الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسباني لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدير الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو مباراة القمة، بينما يساعده إيفان ماسو جراندو "حكم أول"، وأنطونيو رامون مارتينيث مورينو "حكم ثان".

وتم تعيين أليخاندرو مونيث رويز حكما رابعا، بينما يجلس خوسيه لويس مونويرا مونتيرو في غرفة الفيديو "var"، ويساعده ماريو ميليرو لوبيز.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

