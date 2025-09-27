مباريات الأمس
"الزمالك أفضل في المباريات الكبيرة".. إبراهيم صلاح يتحدث عن مواجهة القمة

كتب : نهي خورشيد

11:02 م 27/09/2025

ابراهيم صلاح (2)

كتب - نهى خورشيد

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية لا تخضع لأي معايير فنية مسبقة.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية:"الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل، واللاعبين الكبار عليهم دور كبير في تهيئة زملائهم الجدد في الفريق".

وأضاف: "أنصح الجهاز الفني واللاعبين بالتركيز الشديد في ليلة المباراة، وأتوقع أن يقدم الفريق أداء مميز للغاية في القمة، وعلينا التركيز في خط الدفاع".

وأوضح: "علينا التركيز واللعب على المساحات واستغلال الكرات الثابتة، ومحمد إسماعيل يقدم مستويات ثابتة منذ مشاركته ويعجبني ثقته في نفسه واللعب بهدوء".

وتابع: "إذا امتلك الزمالك وسط الملعب ستكون الكفة أرجح له في القمة، وجماهير الزمالك ستقدم لوحة فنية رائعة في القمة".

