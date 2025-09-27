بيراميدز يفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الدوري المصري

حقق نادي بيراميدز فوزاً على نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد الشيبي التسجيل في الدقيقة 42 بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك الحارس، قبل أن يعود الشيبي ليضيف الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 46، لينهي الفريق السماوي الشوط الأول متقدماً بثنائية.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز تفوقه الهجومي، إذ أحرز إيفرتون الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعد تمريرة متقنة من فيستون ماييلي، قبل أن يختتم محمود زلاكا الرباعية في الدقيقة 72 بتسديدة قوية على يسار الحارس إثر ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء.

بهذا الانتصار العريض، يواصل بيراميدز عروضه القوية في الدوري محتلا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بعدما كان تُوّج مؤخراً بلقب بطولة أفريقيا آسيا المحيط الهادئ على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.