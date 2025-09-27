مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

4 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

5 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

2 1
17:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

07:17 م 27/09/2025

كرونسلاف يورتشيتش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل الأساسي لبيراميدز:

في مركز حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر – كريم حافظ – محمد الشيبي – محمد حمدي

في خط الوسط: مهند لاشين – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة – بلاتي توريه

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد البدلاء:

محمود جاد – عبد الرحمن جودة – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى فتحي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يورتشيتش بيراميدز طلائع الجيش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين