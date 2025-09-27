يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل الأساسي لبيراميدز:

في مركز حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر – كريم حافظ – محمد الشيبي – محمد حمدي

في خط الوسط: مهند لاشين – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة – بلاتي توريه

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد البدلاء:

محمود جاد – عبد الرحمن جودة – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى فتحي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.