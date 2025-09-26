مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

اليابان - شباب

- -
23:00

مصر - شباب

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
17:00

ليفربول

نور الشربيني توجه رسالة رومانسية إلى زوجها

كتب : نهي خورشيد

10:28 م 26/09/2025

نور الشربيني

وجهت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني والمصنفة الثالثة عالمياً، رسالة رومانسية إلى زوجها عمرو الحلو بعد حصولها على أحد الدورات التدريبية.

ونشرت نور عبر ستوري حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من تكريمه مع تعليق:" فخورة بك".

وكان عمر الحلو نشر عبر حسابه صورة له مع تعليق:"الحمد لله، يسعدني أن أعلن أنني أنهيت دورة تدريبية في التدريب الذهني (Mental Coaching)، وأنا جاهز الآن لمساعدة العقول الشابة على النمو والتألق".

وأضاف: "العظمة دائماً تبدأ من عقلك، والهدف الأساسي هو تطوير الرياضيين لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات والوصول إلى أقصى إمكاناتهم!".

بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني رسالة نور الشربيني إلى زوجها نور الشربيني على إنستجرام

