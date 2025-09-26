نور الشربيني توجه رسالة رومانسية إلى زوجها

كتب - نهى خورشيد

وجهت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني والمصنفة الثالثة عالمياً، رسالة رومانسية إلى زوجها عمرو الحلو بعد حصولها على أحد الدورات التدريبية.

ونشرت نور عبر ستوري حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من تكريمه مع تعليق:" فخورة بك".

وكان عمر الحلو نشر عبر حسابه صورة له مع تعليق:"الحمد لله، يسعدني أن أعلن أنني أنهيت دورة تدريبية في التدريب الذهني (Mental Coaching)، وأنا جاهز الآن لمساعدة العقول الشابة على النمو والتألق".

وأضاف: "العظمة دائماً تبدأ من عقلك، والهدف الأساسي هو تطوير الرياضيين لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات والوصول إلى أقصى إمكاناتهم!".