بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال ومدة غيابه

أعلن الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها المدافع الدولي أسامة جلال خلال مواجهة الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وكان جلال اضطر لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة، وانتهت بتتويج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث بعد فوزه على بطل السعودية.

وأوضح المنيري أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب مؤخراً أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، مؤكداً أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل تسريع عملية التعافي والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.