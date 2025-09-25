مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

برشلونة

الدوري الأوروبي

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

بولونيا

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"كينج".. 5 صور لـ نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة

كتب : نهي خورشيد

06:48 م 25/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة 3
  • عرض 5 صورة
    نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة 1
  • عرض 5 صورة
    نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة
  • عرض 5 صورة
    نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

ظهر الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بـ نيولوك جديد قبل مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر نجم الأبيض عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع من قصة شعره الجديدة مع تعليق:"كينج بانزا".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي يوم الأثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في قمة دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة مباراة القمة شيكو بانزا الأهلي والزمالك الزمالك الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا