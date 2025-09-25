"كينج".. 5 صور لـ نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة

"تحركات وسرية".. مصدر يكشف موقف الخطيب من انتخابات رئاسة الأهلي

"ذكاء اصطناعي".. خالد الغندور يعلق على عدم سفر الخطيب إلى أمريكا في المونديال

كتب - نهى خورشيد

ظهر الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بـ نيولوك جديد قبل مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر نجم الأبيض عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع من قصة شعره الجديدة مع تعليق:"كينج بانزا".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي يوم الأثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في قمة دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.