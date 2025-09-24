محامي برونور لاجي يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات المدرب مع الأهلي

"الحل في الاستثمار وليس الهبوط".. ميدو يوجه تصريحات قوية إلى مسؤولي الإسماعيلي

كشف لويس ميجيل محامي البرتغالي برونو لاجي، المدير الفني المرشح لتدريب النادي الأهلي، آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر ولاجي لتولي القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال ميجيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يمكنني قوله حاليا، هو أن هناك مفاوضات من جانب الأهلي مع برونو لاجي لتدريب الفريق".

وأضاف: "سيتم الكشف عن آخر التطورات الخاصة في المفاوضات بين الأهلي ولاجي، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الأهلي قدم عرض رسمي للبرتغالي برونو لاجي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويذكر أن المارد الأحمر، يستعد في الوقت الحالي لمباراة القمة أمام نادي الزمالك، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

