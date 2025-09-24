مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

برشلونة

الدوري الأوروبي

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

بولونيا

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

محامي برونور لاجي يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات المدرب مع الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

11:01 م 24/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    برونو لاجي
  • عرض 5 صورة
    برونو لاجي
  • عرض 5 صورة
    برونو لاجي
  • عرض 5 صورة
    برونو لاجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف لويس ميجيل محامي البرتغالي برونو لاجي، المدير الفني المرشح لتدريب النادي الأهلي، آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر ولاجي لتولي القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال ميجيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يمكنني قوله حاليا، هو أن هناك مفاوضات من جانب الأهلي مع برونو لاجي لتدريب الفريق".

وأضاف: "سيتم الكشف عن آخر التطورات الخاصة في المفاوضات بين الأهلي ولاجي، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الأهلي قدم عرض رسمي للبرتغالي برونو لاجي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويذكر أن المارد الأحمر، يستعد في الوقت الحالي لمباراة القمة أمام نادي الزمالك، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

"خلاف وحيد".. مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاجي

"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك

"لمناقشة الأمور الانتخابية".. موقف الخطيب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مفاوضات برونو لاجي مع الأهلي البرتغالي برونو لاجي لويس ميجيل محامي برونور لاجي النادي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟