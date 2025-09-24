كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، آخر التطورات الخاصة بشكوى نادي الزمالك ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار استدعاء نادي الزمالك مرة آخرى داخل اللجنة القانونية باتحاد الكرة، بخصوص شكوى زيزو لن يكون برغبته ولكن الأمر سيكون طبقا لقرار الرابطة".

وأضاف: "استدعاء الزمالك سيتم في حال رأت اللجنة، أن اللاعب كشف أمور خلال التحقيق معه يوم الإثنين الماضي، من شأنها استدعاء مسؤولي الزمالك ولكن غير ذلك لن يتم الاستدعاء".

وتابع: "سيتم الحكم والفصل في القضية بعد ذلك، في حال تظلم أحد الطرفين سيكون عليه التوجه إلى لجنة الاستئناف، وبعد ذلك في حال عدم الارتضاء بحكم لجنة الاستئناف، سيتم التوجه إلى المحكمة الرياضية "كاس".

وكان نادي الزمالك، قدم شكوى في الاتحاد المصري ضد أحمد سيد زيزو، بسبب انقطاعه عن التدريبات لفترة قبل الرحيل رسميا عن النادي إلى الأهلي.

