رسالة عاطفية من عصام الحضري لابنته لهذا السبب (صور)
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
هنأ عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، ابنته بعيد ميلادها اليوم الخميس، 1 يناير 2026، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ونشر الحضري صورًا له رفقة زوجته وابنته شدوي خلال احتفالهم بعيد الميلاد وكتب: " كل سنة وانتي طيبة كل سنة والعمر كله وانتي احلى بنوتة".
وتابع: "ربنا يفرح قلبك و يفرحني بيكي دايما يا شدوى يا حبيبة قلب ابوكي".
جدير بالذكر أن الحضري كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب الأخيرة، تحت قيادة حلمي طولان.
إقرأ أيضًا:
مبلغ ضخم.. كم يتبرع محمد صلاح للأعمال الخيرية في مصر؟