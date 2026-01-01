مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

3 0
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
19:30

ليدز يونايتد

رسالة عاطفية من عصام الحضري لابنته لهذا السبب (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

08:08 م 01/01/2026
    شدوي عصام الحضري
    عصام الحضري وابنته شدوي

هنأ عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، ابنته بعيد ميلادها اليوم الخميس، 1 يناير 2026، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر الحضري صورًا له رفقة زوجته وابنته شدوي خلال احتفالهم بعيد الميلاد وكتب: " كل سنة وانتي طيبة كل سنة والعمر كله وانتي احلى بنوتة".

وتابع: "ربنا يفرح قلبك و يفرحني بيكي دايما يا شدوى يا حبيبة قلب ابوكي".

جدير بالذكر أن الحضري كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب الأخيرة، تحت قيادة حلمي طولان.

عصام الحضري وابنته شدوي عصام الحضري شدوي عصام الحضري الحضري

