"الأندية السعودية تتراجع".. ميرور تكشف مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح

"شيله من على الشاحن".. إبراهيم فايق يزف خبر سار بشأن انضمام لاعب الأهلي

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد هزيمته بثلاثية أمام الاتحاد السكندري

هنأ عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، ابنته بعيد ميلادها اليوم الخميس، 1 يناير 2026، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر الحضري صورًا له رفقة زوجته وابنته شدوي خلال احتفالهم بعيد الميلاد وكتب: " كل سنة وانتي طيبة كل سنة والعمر كله وانتي احلى بنوتة".

وتابع: "ربنا يفرح قلبك و يفرحني بيكي دايما يا شدوى يا حبيبة قلب ابوكي".

جدير بالذكر أن الحضري كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب الأخيرة، تحت قيادة حلمي طولان.

إقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم يتبرع محمد صلاح للأعمال الخيرية في مصر؟

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟