ضربة قوية.. الغندور يعلن غياب نجم الزمالك عن مواجهة الأهلي رسميا

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، غياب محمد شحاتة، لاعب الفريق الأبيض، عن مواجهة الأهلي المقبلة بشكل رسمي.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تأكد غياب محمد شحاتة عن مباراة القمة لعدم اكتمال شفائه من الإصابة".

وشهدت الفترة الماضية غياب محمد شحاتة، عن مباريات الزمالك، بعد إصابة بتمزق عضلي، ويخوض في الفترة الحالية، تدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.