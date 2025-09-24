مباريات الأمس
بينهم زيزو.. موقف مصابي الأهلي قبل مباراة الزمالك

كتب : هند عواد

02:14 م 24/09/2025
أصبح من الصعب لحاق ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد شكري، وكريم فؤاد، وأشرف داري، بمباراة القمة ضد الزمالك، مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "شكري وكريم فؤاد وداري لم يشاركوا في التدريبات حتى الآن، ولو بشكل تدريجي".

وأضاف: "كريم فؤاد عاد للمشاركة تدريجيًا، لكنه شعر بآلام فعاد لاستكمال برنامجه التأهيلي، وهناك محاولات لتجهيز أحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد مصطفى زيزو للتواجد أمام الزمالك".

واختتم المصدر: "كوكا وأفشة وجارديشار سيخضعون لفحص طبي، وتبدو فرص لحاقهم بالمباراة كبيرة، بينما موقف زيزو سيُحسم قبل المباراة بـ48 ساعة".

زيزو مصابو الأهلي الأهلي والزمالك مباراة القمة موقف زيزو من مباراة الزمالك

