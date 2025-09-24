بعد اعتناقه الإسلام والعمرة.. فيستون ماييلي يعلن تغيير اسمه

"كارثة ولا يجوز".. تعليق ناري من شوبير على ما فعله فيريرا قبل مواجهة الأهلي

أعلن الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب بيراميدز، تغيير اسمه رسميًا عقب اعتناقه الإسلام وتأديته مناسك العمرة.

وكان ماييلي أدى مناسك العمرة رفقة لاعبي بيراميدز، بعد الفوز على أهلي جدة في بطولة كأس القارات الثلاث.

ونشر اللاعب صورته بعد أداء العمرة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "رسميًا.. إبراهيم ماييلي، ليس فيستون ماييلي".

يُذكر أن فيستون ماييلي كان قد أعلن اعتناقه الإسلام عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا، حيث احتفل حينها بالسجود. كما كشف مصدر لمصراوي في تصريحات سابقة أن اللاعب الكونغولي اعتنق الإسلام منذ فترة طويلة، وصام شهر رمضان الماضي.

