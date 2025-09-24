تهنئة واستنكار واعتذار.. تصرف غريب من عضو الأهلي بعد تتويج بيراميدز

قدم محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتذارًا في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" عن تهنئة فريق بيراميدز بعد تتويجه ببطولة كأس القارات الثلاث، قبل أن يحذف اعتذاره لاحقًا.

تهنئة عضو الأهلي لفريق بيراميدز.. ما القصة؟

كان سراج الدين قد كتب عبر "فيسبوك": "مبروك نادي بيراميدز كفريق مصري الفوز ببطولة كأس القارات الثلاث عن استحقاق. أحترم الإخلاص في الملعب واللعب بروح ورجولة. وحظ أوفر لنادي أهلي جدة السعودي الشقيق في البطولات القادمة".

استنكار الجارحي

التهنئة لم تمر مرور الكرام؛ إذ استنكر الجارحي، عضو آخر بالأهلي، منشور سراج الدين، وعلق على المنشور باستخدام رمز تعبيري يفيد التعجب، قبل أن يقوم سراج الدين بحذف التهنئة.

اعتذار عضو الأهلي

بعد الجدل، نشر سراج الدين اعتذارًا قال فيه: "بعتذر عن بوست التهنئة من شوية، لكن المقصد كان بمنتهى حسن النية، وربنا الأعلم. المباركة كنت أقصد بها اللاعبين اللي لعبوا بروح عالية ورجولة كلاعبين مصريين (معظم الفريق) قدام فريق غير مصري ولاعبين أجانب. ما كنتش أقصد تهنئة الإدارات ولا غيرها، ولا في دماغي ولا في نيتي. وما حصلش إن حد هنأ الأهلي قبل كده عشان أقدّم له تهنئة رسمية. الموضوع حصل بشكل عفوي وودي. أنا كان ممكن أقول إن الأدمن هو اللي كتب، لكن أنا بحب المصارحة والمواجهة واحترام الجمهور والأصدقاء قبل كل شيء".

وأضاف: "أنا أسأت التقدير في التهنئة، وكلنا بشر نخطئ ونصيب. مواقفي السابقة واضحة ومتسجلة ضد أي توجه ضد النادي، والبوست ملوش علاقة باستمراري في النادي أو غيره. مع كل مواقفي اللي سببت ضرر ليا بشكل شخصي، عمري ما طلعت وضّحت أو تاجرت بالموضوع، لأن غيرتي على النادي قبل المنصب هي اللي بتحركني".

واختتم: "بالعكس، لو مش مستمر، هكون واخد راحتي أكثر في الردود والهجوم، وده هيحصل فعلاً لو مش في موقع المسؤولية مستقبلاً. ولا هيفرق عندي أجامل حد ولا أكسب حد، عشان الأهلي هو اللي في دماغي وبس. بعتذر مرة تانية، والموضوع حصل بشكل عفوي، وكل الاحترام لأي حد زعل أو اتضايق من البوست. وأهم حاجة إن ربنا يكرمنا في المباراة القادمة ويستعيد الفريق مكانه المفضل رقم 1 قريبًا إن شاء الله".

