أثار نادي الزمالك قلق جماهيره بشكل كبير، قبل خوض مباراة القمة أمام الأهلي الأسبوع المقبل، بعد التعادل في مباراة اليوم أمام الجونة بالدوري المصري.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ورفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع الجونة رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل الزمالك مع الجونة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".



