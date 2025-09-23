أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع الجونة رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز ال 14 بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد حقق الفوز اليوم على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

أقرأ أيضًا:استبعاد وعايز يروح الزمالك ومشاركة مع الأهلي.. أحمد عبد القادر خلال 85 يومًا

رسالة خاصة من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة الجونة