"القمة".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بالدوري بعد التعادل مع الجونة

كتب : يوسف محمد سعيد

10:10 م 23/09/2025
كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع الجونة رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز ال 14 بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد حقق الفوز اليوم على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

مباراة الزمالك والجونة موعد مباراة الزمالك المقبلة الدوري المصري موعد مباراة الأهلي والزمالك الزمالك

