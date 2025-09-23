ياسر إبراهيم يعترض على اختيار عطية رجلًا لمباراة الأهلي والحرس (فيديو)

"القمة".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بالدوري بعد التعادل مع الجونة

اعترض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اختيار جائزة رجل مباراة الفريق ضد حرس الحدود.

وفاز مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، بجائزة رجل المباراة، التي انتهت بنتيجة 3-2، بينما سجل ياسر إبراهيم هدف الفوز في الدقيقة 79.

وأثناء استلام مروان عطية جائزة رجل المباراة، اعترض ياسر إبراهيم على الاختيار، وذهب إلى مراقب اللقاء، وقال له: "أنتوا بتختاروا على أي أساس؟ رد عليّ".

جدير بالذكر أن الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك، يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

