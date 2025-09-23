مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

1 3
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

1 1
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 0
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ياسر إبراهيم يعترض على اختيار عطية رجلًا لمباراة الأهلي والحرس (فيديو)

كتبت-هند عواد:

08:47 م 23/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  • عرض 5 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  • عرض 5 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  • عرض 5 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعترض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اختيار جائزة رجل مباراة الفريق ضد حرس الحدود.

وفاز مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، بجائزة رجل المباراة، التي انتهت بنتيجة 3-2، بينما سجل ياسر إبراهيم هدف الفوز في الدقيقة 79.

وأثناء استلام مروان عطية جائزة رجل المباراة، اعترض ياسر إبراهيم على الاختيار، وذهب إلى مراقب اللقاء، وقال له: "أنتوا بتختاروا على أي أساس؟ رد عليّ".

جدير بالذكر أن الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك، يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

لحظة بلحظة بعد قليل.. حرس الحدود والأهلي .. تغييرات في التشكيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي حرس الحدود ياسر إبراهيم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: سياسة مصر الخارجية نجحت في مواجهة ضغوط التهجير
وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي - حوار