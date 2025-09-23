مباريات الأمس
بعد إنجازه في الكأس.. شيكابالا يحتفل بالفوز الثالث لفريقه

كتب : هند عواد

07:12 م 23/09/2025
    فريق G (1)
    فريق G (4)
    فريق G (2)
    فريق G (3)
    فريق G (6)
    فريق G (5)

احتفل محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق ورئيس نادي G الناشط في القسم الثاني "ب"، بفوز فريقه في الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.

وكتب شيكابالا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على فوز مهم أمام فريق محترم جدًا. تحية كبيرة لفريق مصر للتأمين وإدارته على حسن الاستقبال، وللكابتن علاء إبراهيم على المستوى الفني الرائع الذي ظهر به الفريق، فخور بيكم يا شباب G".

جدير بالذكر أن فريق G حقق إنجازا تاريخيا، بالصعود إلى دور الـ64 من بطولة كأس مصر، بالفوز على ليفيلز بركلات الترجيح.

