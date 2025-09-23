لقطة مميزة من حسين الشحات تجاه أحد المصورين في مباراة الحرس

كتب - يوسف محمد:

أثار خالد الغندور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، جدلا واسعا خلال الدقائق القليلة الماضية، بشأن أداء حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري حتى الأن.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "التحكيم ماشي كويس".

واحتسب الحكم محمود ناجي حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود، ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر في الشوط الأول، نفذها اللاعب محمود تريزيجيه بنجاح، مسجلا الهدف الثاني للأحمر في الشوط الأول.

والجدير بالذكر، أن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما يسيطر على نتيجة مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا بالدوري.

